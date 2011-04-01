Єгер Перепелиця запевняє, що це він убив Олійника, а не Лозінський

Колишній єгер Голованівського лісництва Кіровоградської області Василь ПЕРЕПЕЛИЦЯ вкотре запевняє, що Валерія Олійника вбив не колишній народний депутат Віктор ЛОЗІНСЬКИЙ, а він сам з необережності під час незаконного полювання у лісі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ПЕРЕПЕЛИЦЯ заявив сьогодні під час дебатів у судовому засіданні в Дніпровському районному суді Києва.

«Дійсно, я незаконно вів це полювання, вистрелив два рази… Я вистрелив з необережності, а коли я побачив, що після пострілу Олійник упав, я злякався. Побачив знайому чорну машину у полі, але не вистачило сміливості відразу вийти і зізнатися», - сказав В.ПЕРЕПЕЛИЦЯ.

Водночас, колишній єгер заявив, що під час досудового слідства слідчі застосовували до нього різні методи впливу, щоб він змінив свої покази.

«Я дійсно порушив закон. Сторона обвинувачення сказала, що якщо скажеш як треба, підеш до своєї родини. Якщо ні – тобі 10 років. Не хотів я брати тягар на душу і розказав так, як було насправді… Якщо я щось і заслуговую, то нехай буду покараний, а люди, які через мене постраждали, - я вибачаюсь перед ними», - зазначив В.ПЕРЕПЕЛИЦЯ.

У своєму останньому слові він попросив суд не позбавляти його волі, а призначати м’якше покарання.

У свою чергу, під час дебатів ще один обвинувачуваний колишній начальник Голованівського райвідділу міліції Михайло КОВАЛЬСЬКИЙ висловив упевненість, що рішення суду у справі про вбивство В.Олійника «буде законне, справедливе і по можливості пом’якшене».

«Жалкую, що так сталося. Якщо була б можливість відкрутити час назад, пішов би іншим шляхом», - сказав він.

Звертаючись до суду з останнім словом, М.КОВАЛЬСЬКИЙ попросив суддів при винесенні вироку бути гуманним і врахувати те, що він говорив раніше.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня 2009 року на території мисливських угідь у Кіровоградській області внаслідок зіткнення з народним депутатом від БЮТ В.ЛОЗІНСЬКИМ, районним прокурором Є.ГОРБЕНКОМ і начальником райвідділу міліції М.КОВАЛЬСЬКИМ загинув місцевий житель В.Олійник, 1954 року народження.

Генпрокуратура порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, здійснене способом, що носить характер особливої муки, або здійснене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або виконане на замовлення, або привело до смерті потерпілого).

3 липня 2009 року Верховна Рада позбавила В.ЛОЗІНСЬКОГО депутатських повноважень, після чого Печерський райсуд Києва дав дозвіл на його затримання і доставку його до суду.

30 липня 2009 р. В.ЛОЗІНСЬКИЙ був оголошений у міжнародний розшук. Він добровільно здався в Києві 1 березня 2010 р. після 8 місяців розшуку.

3 березня 2010 року Печерський районний суд Києва обрав В.ЛОЗІНСЬКОМУ запобіжний захід у вигляді арешту.

14 грудня Дніпровський районний суд Києва розпочав розгляд кримінальної справи.

20 квітня суд Києва розпочне оголошення вироку у справі про вбивство В.Олійника.