Міністр: закон про приватизацію шахт може бути ухвалений цього року

Міністр енергетики й вугільної промисловості України Юрій БОЙКО розраховує, що закон про приватизацію вугільних підприємств буде прийнято в Україні вже цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на прес-конференції в Донецьку.

«Так, ми розраховуємо, що даний закон буде прийнятий цього року. І далі настає робота із забезпечення впровадження цього закону, яка проходитиме без поспіху, з дотриманням інтересів усіх, насамперед трудових колективів, і держави», - сказав міністр. При цьому він відзначив: «Тому про конкретні терміни я б не говорив. Єдине, про що ми домовилися сьогодні – це про те, що при введенні цього закону у всіх приватизаційних процесах братимуть участь представники обладміністрації, місцевої влади, трудових колективів».

Разом з тим Ю.БОЙКО повідомив, що поки що немає конкретного списку шахт, які намічені на приватизацію, але визначена категорія таких вугільних підприємств.

«Продаватимуться категорії шахт, які вимагають інвестування з боку приватного капіталу. Але поки що списку таких шахт немає. Ми приймемо закон, відтак відпрацьовуватимемо разом з адміністраціями список», - пояснив міністр.

Він наголосив, що приватизація шахт не є «рятівним кругом», і «держава ніколи не залишить без уваги вугільні підприємства, оскільки вони мають надзвичайно важливе значення для енергетичної безпеки».

На думку Ю.БОЙКА, для держави приватизація шахт – це, перш за все, «залучення коштів інвестора, приватних коштів» для розв‘зання проблем у вугільній галузі і зменшення «навантаження на бюджет».

«Погодьтеся, що бюджетні кошти в першу чергу повинні йти на створення лікарень, шкіл, на виплату бюджетникам, потім вже повинні витрачатися на програми, або на програми модернізації, які по ідеї повинні бути економічно обґрунтовані. Тому ми вважаємо, що залучення приватних коштів - це полегшення навантаження на бюджет, а відповідно полегшення життя кожного громадянина, який ходить до школи чи ходить в лікарню, тощо. Тому в першу чергу бюджетні кошти треба спрямовувати туди», - підсумував міністр.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики й вугільної промисловості України ініціювало виставляння в 2011 році на приватизацію всіх державних вуглевидобувних підприємств.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ має намір тримати під особистим контролем процес приватизації шахт з метою захисту інтересів трудових колективів.

28 серпня 2010 року він заявив, що на сьогодні в програмі приватизації державних шахт відпрацьовано 63 перспективні інвестиційні проекти, в рамках яких упродовж 5 років в розвиток вугільної промисловості має бути інвестовано близько 50 млрд. грн.

1 березня ц.р. Ю.БОЙКО заявив, що Україна планує впродовж трьох років завершити приватизацію державних шахт.