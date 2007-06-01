У МВД кажуть, що Цушка у Німеччині різали, щоби... з’ясувати, що з ним
Стогній думає, що можлива ще одна операція
Сьогодні вночі в одній з клінік Німеччини міністру внутрішніх справ України Василю ЦУШКУ зробили операцію з метою з’ясувати причину його хвороби.
|Костянтин Стогній
Як повідомляв УНІАН, 26 травня В.ЦУШКО був госпіталізований з діагнозом “інфаркт міокарду”.
31 травня ДГЗ МВС повідомив, що у зв`язку з погіршенням стану здоров`я В.ЦУШКА реанімаційним літаком було транспортовано до німецької клініки. Таке рішення прийнято родиною міністра після консультацій з лікарями.
Сьогодні, 1 червня, народний депутат України, член фракції СПУ, Євген ФІЛІНДАШ під час ранкового пленарного засідання ВР заявив, що йому особисто відомо, що В.ЦУШКО був отруєний, і відомі вже і організатори цього інциденту.
За його словами, це пов’язано з тим, що у кризовій ситуації МВС залишилося єдиним силовим органом, який відмовився підкорятися тиску з боку Секретаріату Президента.
Адвокат Тетяна МОНТЯН 30 травня заявляла, що хворобу у міністра внутрішніх справ В.ЦУШКА спричинило отруєння.
За словами Т.МОНТЯН, "він (В.ЦУШКО) знає, хто його отруїв і чому, і я озвучу цю версію, якщо він не виживе. Він був напівмертвий у понеділок. Я його бачила на власні очі".