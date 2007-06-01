У МВД кажуть, що Цушка у Німеччині різали, щоби... з’ясувати, що з ним

Сьогодні вночі в одній з клінік Німеччини міністру внутрішніх справ України Василю ЦУШКУ зробили операцію з метою з’ясувати причину його хвороби.

Про це УНІАН повідомив начальник Департаменту зв’язків із громадськістю МВС України Костянтин СТОГНІЙ. За його словами, за інформацією, якою він володіє, не виключено, що кардіологи робитимуть В.ЦУШКУ шунтування коронарних судин.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня В.ЦУШКО був госпіталізований з діагнозом “інфаркт міокарду”.

31 травня ДГЗ МВС повідомив, що у зв`язку з погіршенням стану здоров`я В.ЦУШКА реанімаційним літаком було транспортовано до німецької клініки. Таке рішення прийнято родиною міністра після консультацій з лікарями.

Сьогодні, 1 червня, народний депутат України, член фракції СПУ, Євген ФІЛІНДАШ під час ранкового пленарного засідання ВР заявив, що йому особисто відомо, що В.ЦУШКО був отруєний, і відомі вже і організатори цього інциденту.

За його словами, це пов’язано з тим, що у кризовій ситуації МВС залишилося єдиним силовим органом, який відмовився підкорятися тиску з боку Секретаріату Президента.

Адвокат Тетяна МОНТЯН 30 травня заявляла, що хворобу у міністра внутрішніх справ В.ЦУШКА спричинило отруєння.

За словами Т.МОНТЯН, "він (В.ЦУШКО) знає, хто його отруїв і чому, і я озвучу цю версію, якщо він не виживе. Він був напівмертвий у понеділок. Я його бачила на власні очі".