ВР висунула Ющенку умову: нема закону про вибори - нема змін у бюджет

Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про вибори народних депутатів України» та деяких інших законодавчих актів України» (щодо порядку проведення позачергових виборів до Верховної Ради та заміщення народних депутатів, повноваження яких були достроково припинені).

Даним законом передбачено, зокрема, що позачергові вибори депутатів визнаються такими, що не відбулися, якщо у них взяло участь менше половини від кількості виборців, включених до списків виборців. Також законопроектом передбачено, що при проведені позачергових виборів відкріпні посвідчення не виготовляються та не використовуються.

Крім того, передбачено, що органи державної прикордонної служби за три дні до дня виборів подають до окружних виборчих комісій відомості про осіб, які зареєстровані у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, фактично перетнули державний кордон і на момент подання відомостей відсутні дані про їх повернення на територію України.

Також законом передбачено виключити норму, яка діє у чинному законі, про те, щоб партія (блок), яка висувала кандидатів у депутати, включених до її виборчого списку, що взяв участь у розподілі депутатських мандатів, може прийняти рішення про виключення кандидата у депутати, який за підсумками результатів виборів вважається необраним, зі свого виборчого списку у будь-який час після дня виборів до реєстрації цієї особи як народного депутата (тобто йдеться про «обнулення» списків партій та блоків – УНІАН).

Даним законом також визначено особливості утворення виборчих комісій на позачергових виборах. Зокрема, передбачено, що окружні виборчі комісії утворюються ЦВК не пізніше як на 12-й день після початку виборчого процесу. Кандидатури до їхнього складу подаються від депутатських фракцій, які були утворені у поточному скликанні Верховної Ради. Подання щодо кандидатур підписуються головою фракції, підпис якого засвідчується в апараті ВР або нотаріально і вноситься до ЦВК не пізніше як на 8-й день після початку виборчого процесу.

Крім того, законом передбачено, що ЦВК зобов’язана встановити результати виборів депутатів незалежно від кількості виборчих дільниць, на яких голосування було визнано недійсним.

Щоб розглянути цей закон, Верховна Рада змінила процедуру розгляду питань, що внесені до порядку денного. Таке рішення було прийнято на вимогу представників коаліції. “За” проголосували 289 народних депутатів із 429, зареєстрованих у сесійній залі.

Згідно з рішенням, ВР перервала розгляд проекту закону про внесення змін до держбюджету і повернулася до розгляду законопроекту про внесення змін до закону про вибори народних депутатів.

Змінений закону про вибори народних депутатів одразу ж спрямований на підписання Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ. Тільки після того як буде підписаний цей закон, ВР повернеться до розгляду змін до державного бюджету.