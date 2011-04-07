Голова НБУ про валютні резерви, тіньовий бізнес і облікову ставку

Національний банк України (НБУ) не виключає, що обсяг валютних резервів до кінця 2011 року може збільшитися до близько 40 млрд. дол. (на кінець березня ц.р. вони становили 36,429 млрд. дол. - УНІАН).

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Нацбанку Сергій АРБУЗОВ журналістам.

«Судячи з платіжного балансу, резерви будуть зростати. Сподіватимемося, що зростати вони будуть такими ж темпами, - сказав С.АРБУЗОВ. - Я думаю, що до близько 40 млрд. дол. ми повинні наростити, якщо нічого не відбудеться непередбаченого».

Крім того, регулятор розглядає розширення спектру валют, які входять до структури резервів.

«Ми із задоволенням би розширили спектр валют, щоб не залежати від моновалюти, від моноризиків», - сказав С.АРБУЗОВ.

При цьому він не уточнив, які конкретно валюти розглядає НБУ, але, додав, що розширення спектру валют у резервах НБУ можливе за рахунок валют, які за класифікацією МВФ є вільноконвертованими. «Рубль, на жаль, ми не можемо розглядати повною мірою, як хотілося б», - сказав С.АРБУЗОВ.

Голова НБУ також запевнив, що на сьогодні немає ніяких загроз для поглибленої девальвації або для поглибленої ревальвації. Він упевнений, що якщо урядом виконуватимуться заплановані показники, то й курс може бути на запланованому рівні (при розрахунку Держбюджету на 2011 рік враховувався середньорічний курс на рівні 7,95 грн. за 1 долар США - УНІАН).

«Все відбуватиметься достатньо стабільно», - резюмував С.АРБУЗОВ.

Серед іншого, голова НБУ заявив, що регулятор стурбований придбанням останнім часом великих сум у іноземній валюті небанківським сектором.

«Ми працюємо над випуском інструментів, які могли б зібрати цю валюту, що обслуговує сьогодні тіньовий бізнес, - сказав С.АРБУЗОВ. - Зібравши й запустивши її в економіку, ми очікуємо, що в цілому показники економіки покращаться».

За словами банкіра, йдеться про такі інструменти, як облігації, зокрема, облігації державних банків, «які могли б підняти пласт цих грошей».

Голова Нацбанку також повідомив, що найближчим часом НБУ не планує переглядати рівень облікової ставки у бік зниження. «Ми не плануємо цього робити, тому що ставка повинна бути позитивною до інфляції, а інфляція ще не дійшла до того рівня, щоб переглядати”, - резюмував С.АРБУЗОВ.