ВР ухвалила зміни до бюджету

Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про державний бюджет України на 2007 рік»

Як передає кореспондент УНІАН, за проголосували 380 народних депутататів із 424 зареєстрованих у залі.

Як повідомляв УНІАН, даним законом передбачено виділити 365 млн. грн. на фінансування підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України.

У законі визначено, що видатки «за бюджетною програмою проведення позачергових виборів народних депутатів здійснюються у разі призначення позачергових виборів не раніше, ніж на 29 вересня 2007 року”.

За словами першого віце-прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА, джерелом цих видатків, передбачених у законі, є кошти єдиного казначейського рахунку, які були накопичені у 2006 році за рахунок перевиконання плану доходів бюджету.

Він також повідомив, що передбачено цим законопроектом виділити 50 млн. грн. сільськогосподарським підприємствам, що постраждали від весняної посухи для забезпечення їх сортовим насінням під урожай 2008 року. За його словами, 100 млн. грн. буде виділено на фінансування витрат, пов’язаних з формуванням державного продовольчого резерву, заставних закупівель та інтервенції на аграрному ринку. М.АЗАРОВ повідомив, що 120 млн. грн. виділяється до резервного фонду для покриття фактичних збитків понесених сільськогосподарськими підприємствами, які постраждали внаслідок весняної посухи.

Крім того, Міністерству внутрішніх справ виділяється 217,3 млн. грн. для грошового забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу. Він зазначив, що середньомісячне грошове забезпечення зросте в порівнянні з початком року для цих працівників на 375 грн. і складе щонайменше 1250 грн. За його словами, також виділяється 2 млн. грн. Управлінню державної охорони для грошового забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу. Він зазначив, що їх грошове забезпечення збільшиться на 235 грн.

М.АЗАРОВ підкреслив, що також законом виділяється 100 млн. грн. на гарантоване часткове покриття витрат із собівартості товарної вугільної продукції та електроенергію. За його словами, передбачено законом на 30 млн. збільшити видатки для підтримки в безпечному стані судноплавних шлюзів, внутрішніх водних шляхів та будівництва дамби в рамках проекту створення судноплавного каналу Дунай – Чорне море.

За його словами, також для належного здійснення судочинства та з метою погашення кредиторської заборгованості минулих років Державній судовій адміністрації збільшено видатки на 31 млн. грн. Він зазначив, що 16 млн. грн. буде виділено місцевим бюджетам для додаткового фінансування місцевих програм соціально-економічного розвитку, 2 млн. грн. – на утримання соціальної інфраструктури міста Славута.

Крім того, на збільшення обсягів субвенцій державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток інфраструктури регіонів виділяється 9 млн. грн. та 2 млн. грн. субвенції на соціально-економічний розвиток міста Біла Церква.

Крім того, законом передбачено виділити 26 млн. грн. Міністерству освіти і науки на погашення заборгованості України по внесках до Об’єднаного інституту ядерних досліджень за останні роки, 10 млн. грн. - Держрезерву для поліпшення стану розрахунків за зберігання матеріальних цінностей державного резерву, у тому числі по прийнятим судовим рішенням, а також 2 млн. 100 тис. грн. апарату ВРУ для здійснення страхових виплат народним депутатам.

М.АЗАРОВ повідомив, що фінансовим ресурсом для забезпечення додаткових видатків, передбачених цим законом, є додаткові надходження до бюджету за рахунок активізації зовнішньоекономічної діяльності – 811,4 млн. грн., а також кошти єдиного казначейського рахунку, які були накопичені у 2006 році за рахунок перевиконання плану доходів бюджету.