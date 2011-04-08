У Донецьку кількість дітей, отруєних з молочної кухні, досягла 60

Сьогодні протягом дня в Донецьку був зареєстрований один новий випадок захворювання на гостру кишкову інфекцію малолітньої дитини, яка споживала продукцію дитячої молочної кухні, загальна кількість хворих із 2 по 8 квітня досягла 60 осіб.

Як повідомили УНІАН у Донецькій обласній санітарно-епідеміологічної станції, із 60 хворих дітей, 21 - виявлено активно. Діти госпіталізовані в дитячі інфекційні відділення Центральної міської клінічної лікарні №1 і міськлікарні №21, де здійснюється їхнє обстеження і лікування у повному обсязі.

Епідеміологи відзначають, що з урахуванням дітей, які одужали і вже виписані, у стаціонарах лікарень залишається 42 дитини, у 22 дітей захворювання протікає у легкій формі, а у 20 - середньої тяжкості, в цілому простежується позитивна динаміка клінічного стану хворих.

В облСЕС також повідомили, що етіологічними факторами захворювання дітей є ротавірус і стафілокок, фактор передачі інфекції - сир, виготовлений на дитячій молочній кухні з порушенням технології приготування, можливе джерело збудника інфекції - працівники дитячої молочної кухні.

На даний час проводяться щоденні засідання обласного оперативного штабу з локалізації вогнища. Протиепідемічні заходи, лабораторні дослідження тривають. За дорученням головного державного санітарного лікаря України Сергія РИЖЕНКА і згідно з рішенням обласної надзвичайної протиепідемічної комісії (протокол №1 від 4 квітня ц.р.) здійснюються перевірки дотримання санітарного законодавства на дитячих молочних кухнях області.