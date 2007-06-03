Янукович летить дивитися на засуху в Одеській області
10:22, 03 червня 2007Суспільство
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Сьогодні ж він повернеться до Києва
Сьогодні прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ відвідає селище Любашівка Одеської області.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кабінету Міністрів.
Передбачається, що В.ЯНУКОВИЧ ознайомиться з ситуацією, що склалася в сільському господарстві у зв`язку з несприятливими погодними умовами. Глава уряду планує на вертольоті облетіти поля, що постраждали від засухи.
Крім того, В.ЯНУКОВИЧ планує провести нараду з фахівцями сільського господарства і поспілкуватися з журналістами.
Передбачається, що прем`єр-міністр сьогодні ж повернеться до Києва.
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