Янукович летить дивитися на засуху в Одеській області

Сьогодні прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ відвідає селище Любашівка Одеської області.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кабінету Міністрів.

Передбачається, що В.ЯНУКОВИЧ ознайомиться з ситуацією, що склалася в сільському господарстві у зв`язку з несприятливими погодними умовами. Глава уряду планує на вертольоті облетіти поля, що постраждали від засухи.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ планує провести нараду з фахівцями сільського господарства і поспілкуватися з журналістами.

Передбачається, що прем`єр-міністр сьогодні ж повернеться до Києва.