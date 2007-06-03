”МАН”, який перевозив 43 іноземці, зіткнувся з вантажівкою

У дорожню аварію в Криму на трасі Ялта - Севастополь потрапив автобус з 43 іноземцями, що прямував на екскурсію до Воронцовського палацу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в АРК, автобус "МАН", на якому перевозили іноземних туристів, зіткнувся з вантажівкою "Форланд" напередодні вдень.

Внаслідок ДТП травми різного ступеня тяжкості дістали троє людей: водій вантажного автомобіля (1962 р.н.) і пасажири автобуса - 78-річна громадянка Франції і 60-річний громадянин Румунії.

Постраждалі були доставлені до Лівадійської лікарні (смт Лівадія, Велика Ялта). Після надання медичної допомоги потерпілих іноземців доставили на теплохід "Коста - Європа", що прямував до Одеси. Стан постраждалих задовільний.

На місце ДТП виїжджали співробітники ДАІ, мобільно-оперативна група Ялтинського міського управління МГС та інші. Причина і винуватець дорожньої аварії встановлюються.