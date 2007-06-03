Тимошенко: Давидович і Ставнійчук перехитрили самі себе

Екс-голова Центральної виборчої комісії України Ярослав ДАВИДОВИЧ і його заступник Марина СТАВНІЙЧУК не потрапили до нового складу ЦВК через те, що не змогли організувати виборчий процес.

Про це у неділю ввечері в ефірі телеканалу «Інтер» заявила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

«По суті, першим керівником ЦВК був ДАВИДОВИЧ, другим керівником – практично його правою рукою – була СТАВНІЙЧУК, і ми побачили, як двічі дата, яка була призначена на вибори Президентом України, була зірвана саме Центральною виборчою комісією», - сказала лідер БЮТ.

На думку Ю.ТИМОШЕНКО, це буде «непоганим уроком для всіх чиновників, які обіймають ті чи інші посади, що коли вони починають грати подвійну гру, коли вони намагаються розкласти ризики в усі абсолютно кошики, і коли вони прикривають себе з усіх сторін, а не думають про Конституцію, про закони і про право людей, власне, отримувати те, що передбачено Конституцією, ці чиновники мусять іти з політичної арени».