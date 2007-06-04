Гриценко розжалував 4 офіцерів

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО за порушення Статуту внутрішньої служби ЗС України та Дисциплінарного Статуту позбавив чотирьох офіцерів військового звання.

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міноборони, згідно з відповідними наказами міністра оборони від 4 червня 2007 року «Про притягнення до дисциплінарної відповідальності», 4 офіцерів, які неналежним чином виконували свої службові обов’язки, перевищували службові повноваження, грубо порушували вимоги військових статутів Збройних Сил України, позбавлені військових звань.

Зокрема, співробітники Управління Служби безпеки України в Київській області затримали військового комісара Обухівського районного військового комісаріату Київської області територіального управління «Північ» підполковника Миколу КАПІТОНЕНКА, який отримав від громадянина Н. 1 тис. 500 грн. за допомогу в отриманні довідки замість військового квитка.

Крім того, майор Ігор САФРОНОВ, перебуваючи на посаді командира військової частини, зловживаючи службовим становищем, здійснив викрадення військового майна на загальну суму 5 тис. 144 грн. Вироком військового місцевого суду Одеського гарнізону від 5 січня 2007 року І.САФРОНОВ визнаний винним у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 410 Кримінального кодексу України, та засуджений до сплати штрафу у розмірі 3 тис. 400 грн.

Також, під час прокурорської перевірки військовою прокуратурою Донецького гарнізону встановлено, що 23 лютого 2006 року підполковник Олег ХАРЧУК, військовий комісар Дзержинського міського комісаріату Донецької області, видав наказ про прийом на роботу своєї дружини, а 30 жовтня 2006 року видав наказ про її звільнення за скороченням штату. При цьому громадянка М.ХАРЧУК у Дзержинському міському військовому комісаріаті Донецької області ніколи не працювала. По пластиковій картці на ім’я громадянки М.ХАРЧУК підполковник О.ХАРЧУК отримував заробітну плату та вихідну допомогу.

Крім того, 30 травня 2007 року начальник зв’язку військової частини капітан Руслан МЕРКУЛОВ, висловлюючи своє невдоволення з приводу неналежного виконання солдатом А.КОНОНЕНКОМ своїх службових обов’язків, наніс йому удар рукою в обличчя, чим перевищив службові повноваження.

За фактами зазначених злочинів порушені кримінальні справи та ведеться слідство.

Наказами міністра оборони України за порушення статей 11, 16, 49, 58, 59 Статуту внутрішньої служби ЗС України та статті 4, 5 Дисциплінарного Статуту чотири вищезазначені офіцери позбавлені військового звання.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня А.ГРИЦЕНКО позбавив військового звання 6 військовослужбовців, які заплямували офіцерську честь.