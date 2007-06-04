Намітився новий поворот у справі про вбивство Кушнарьова

З Дмитра Завального можуть бути зняті обвинувачення в необережному вбивстві народного депутата від Партії регіонів Євгена Кушнарьова. Про це повідомив прокурор Харківської області Василь Синчук, повідомляє РБК з посиланням на радіо "Ера". За словами прокурора, обвинувачення будуть зняті у випадку, якщо буде доведено, що Д.Завальний не цілився в Є.Кушнарьова.

Як повідомлялося, раніше харківська прокуратура висунула обвинувачення підозрюваному в необережному вбивстві Є.Кушнарьова Дмитру Завальному - 37-річному помічнику депутата від Партії регіонів Дмитра Шенцева. За словами В.Синчука, суть справи очевидна: слідство припускає, що смертельне поранення з необережності Є.Кушнарьову наніс господар мисливської дачі Д.Завальний. Відразу ж після ЧП він потрапив до лікарні з серцевим нападом, але дав свідчення слідству, в даний час він знаходиться під підпискою про невиїзд.

Проте, справу про загибель Є.Кушнарьова до цих пір не передано до суду - свій висновок не дали фахівці - ряд складних комплексних експертиз все ще не закінчений. В.Синчук відзначив, що висновки про відповідальність Д.Завального залежатимуть від результатів цих експертиз. За словами прокурора, фатальний постріл прозвучав не в машині, а, щонайменше, у 100 метрах від неї. Тепер експерти повинні визначити, чиї інші чотири кулі, гільзи від яких знайшли на місці трагедії. В.Синчук також переконаний, що провини лікарів у смерті Є.Кушнарьова немає.

Правоохоронними органами розглядалися спочатку три версії загибелі депутата - нещасний випадок, вбивство з необережності і навмисне вбивство. Генеральна прокуратура України перекваліфіковувала справу про загибель народного депутата Є.Кушнарьова на "вбивство з необережності" – ч.1 ст.199 Кримінального кодексу.