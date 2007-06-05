До 75-річчя Донецької області виготовили значки з золота 585-ої проби (фото)

Пам`ятні значки до 75-річчя Донецької області виготовлені з білого і жовтого золота 585-ої проби. Замовлення виконав Краматорський ювелірний завод "Центр Золото". Нагорода важить 2 грами.

За інформацією прес-служби Донецької облради, всього буде виготовлено 300 таких значків. Вони вручатимуться людям, які зробили вагомий внесок у розвиток Донецької області.

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