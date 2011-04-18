СЕС: на Чернігівщині радіоактивно забруднені лісопродукти і молоко

На Чернігівщині через 25 років після аварії на ЧАЕС основними дозоформуючими факторами отримання радіоактивного опромінення фахівці називають молоко з приватного сектору, дичину та продукти лісу з радіоактивно забруднених територій.

Про це УНІАН повідомили в обласній СЕС.

На сьогодні основна доза опромінення надходить не ззовні, а через забруднені продукти харчування. Звідси і основні запобіжні заходи, яких вживають фахівці санітарно-епідеміологічних служб області. Це перевірки зразків харчових продуктів, питної води тощо.

За даними багаторічних досліджень вмісту радіонуклідів у коров’ячому молоці з приватного сектору, середній вміст радіоцезію знизився більше ніж у 5 разів (із 69 Бк/л у 1991 році до 13 Бк/л у 2008 році). Більш сучасні дані, на жаль, відсутні, оскільки через брак коштів такі роботи останні 2 роки не проводилися.

Торік фахівці установ держепідслужб області дослідили більше 12 тисяч проб харчової продукції на радіоактивність. Перевищення допустимих рівнів спеціалісти виявили лише у 33 зразках. Із них 29 – дикорослі продукти лісу, 1 – дичина та 3 – молоко приватного сектору з Семенівського району. Причому перевищення вмісту у молоці було незначним (105 Бк/л при нормативі 100 Бк/л).

У регіоні не фіксувались випадки перевищень допустимих рівнів вмісту радіонуклідів у продуктах харчування, що реалізувались через торговельну мережу, та у питній воді. А оскільки перевищення радіації у продуктах немає – зменшились і дози опромінення жителів Чернігівщини. За результатами досліджень, у жодному з населених пунктів області розрахункова доза опромінення не перевищує встановлені параметри.

Однак при цьому не враховано радіоактивне забруднення продуктів лісу, які традиційно та у великих кількостях збирають і споживають у селах. Фахівці санітарно-епідеміологічних служб вказують, що при дослідженнях грибів питома вага перевищень становить понад 50%.