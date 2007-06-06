Погода на 7-11 червня

Завтра в Україні буде суха і тепла погода.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 7 червня у нашій країні спостерігатиметься невелика хмарність, без опадів, лише в Карпатах місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів 17-20°, на півночі Лівобережжя та сході країни місцями 6-9° тепла; вдень 23-28°, у південній частині до 30°; в Карпатах вночі 8-13°, вдень 15-20°. На Закарпатті: без опадів; температура вночі 12-17°, вдень 25-30° (в горах вночі 8-13°, вдень 15-20°).

8-9 червня мінлива хмарність. В окремих районах невеликі короткочасні грозові дощі, лише у південній частині, а вночі 9 червня в Україні переважно без опадів. Вітер північно-східний та східний, 5-10 м/с. Температура у східних, Запорізькій, Дніпропетровській областях та на півночі Лівобережжя вночі 8-13°, вдень 21-26°; на решті території вночі 10-15°, на узбережжі морів до 18-20°, вдень 24-29°, на півдні до 31°. На Закарпатті: окремі невеликі грозові дощі; температура вночі 13-18°, вдень 25-30° (в горах вночі 8-13°, вдень 15-20°).

У південній частині переважно без опадів, лише вдень 11 червня окремі грозові дощі; температура вночі 15-20°, вдень 10 червня 28-33°, 11 червня 25-30°. На решті території країни 10 червня місцями невеликий дощ, 11 червня короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 12-17°, 11 червня у східних областях та на півночі Лівобережжя 9-15°; вдень 10 червня 25-30°, 11 червня 20-26°, у східних, Кіровоградській, Дніпропетровській області до 28°. На Закарпатті: короткочасні дощі, грози (10 червня місцями); температура вночі 14-19°, вдень 10 червня 26-31°, 11 червня 23-28° (в горах вночі 10-15°, вдень 16-21°).

У Києві та області 7 червня мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 13-15°, вдень 26-28°; по області вночі 10-15°, вдень 23-28°.

8-9 червня мінлива хмарність. Вночі без опадів, вранці та вдень окремі невеликі короткочасні дощі, грози. Вітер північно-східний та східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 24-29°.

10 червня вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ; 11 червня короткочасні дощі, грози. Температура вночі 12-17°; вдень 10 травня 25-30°, 11 травня 20-25°.