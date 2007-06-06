В аварії на Рівненщині загинули американські українці: число жертв зросло до 6

Число жертв нічної дорожньо-транспортної пригоди у Рівненській області зросло до 6 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова обласної держадміністрації Віктор МАТЧУК. (УНІАН: сьогодні вночі на автодорозі Рівне-Луцьк сталося зіткнення мікроавтобуса із джипом BMW, який на великій швидкості виїхав на смугу зустрічного руху. На місці події загинули 5 осіб, з яких 2 дітей).

За даними В.МАТЧУКА, у мікроавтобусі їхали 10 “американських українців”. Це, як пояснив губернатор, - “віруючі християни, які вже тривалий час живуть у США, але залишилися громадянами України”. Вони їхали до Луцька з аеропорту Бориспіль.

Автомобіль BMW їхав з боку Луцька, за кермом був мешканець Тернопільщини.

Голова ОДА також повідомив, що місцева влада зараз вирішує питання щодо можливості транспортування тіл загиблих та постраждалих в аварії (усього в ДТП постраждали 13 осіб). Громадяни, які одержали тяжкі ушкодження, нині перебувають у реанімаційному відділенні центральної районної лікарні.

Правоохоронці вивчають ситуацію та проводять відповідні слідчі дії.