Україна готова запросити китайських інвесторів

Сьогодні українська сторона готова презентувати низку проектів і запросити китайських інвесторів брати участь в них.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єр-міністра – міністра економічного розвитку і торгівлі України, про це Андрій КЛЮЄВ заявив на установчих зборах українсько-китайської ділової ради, що відбулися сьогодні у Києві.

За його словами, мова йде про створення системи комплексів з переробки твердих побутових відходів; інформаційно-комунікаційної (4G) освітньої мережі національного рівня; розвиток спортивно-туристичної інфраструктури; будівництво доступного житла; спорудження морського терміналу з прийому зрідженого газу; розвиток транспортного сполучення і судноплавства в Дунайському регіоні; будівництво комплексу вітрових, сонячних і малих гідроелектростанцій.

«Ми зацікавлені у залученні значних кредитно-інвестиційних ресурсів і новітніх виробничих технологій Китаю для модернізації української економіки та інфраструктури», - заявив А.КЛЮЄВ.

Він зазначив, що на сьогодні між підприємцями двох країн вже є певні домовленості щодо реалізації низки інфраструктурних і промислових проектів.

За словами першого віце-прем`єр-міністра, уряд України докладе максимум зусиль для того, щоб світ і, в першу чергу, іноземні підприємці відчули привабливість України і потребу в ній.

«В Україні створюється сприятливе правове поле для здійснення інвестиційної діяльності, в тому числі, закріплені основні гарантії іноземним інвесторам», - заявив А. КЛЮЄВ.

За його словами, іноземний інвестор на території України має рівні права з національним інвестором, а відповідно до двосторонніх угод про інвестиційне співробітництво надаються додаткові державні гарантії іноземним інвесторам щодо захисту їхніх інвестицій.

Серед важливих аспектів інвестиційної привабливості України А.КЛЮЄВ назвав: вигідне географічне положення; розвинену транспортну інфраструктуру; місткий внутрішній споживчий ринок; доступ до ринків як країн ЄС на заході, так і країн СНД на сході; наявність одного з найбільших в Європі науково-промислових комплексів - від космічних до нанотехнологій; висококваліфіковані трудові ресурси та наявність податкових і митних пільг.

«Об`єктивні показники розвитку економіки Китаю за роки проведення політики «реформ і відкритості» переконливо демонструють, що, якщо в країні панує злагода і політична стабільність, а в народу є бажання наполегливо працювати, то можна досягти величезних успіхів», - заявив перший віце-прем`єр Україна.

За його словами, всебічне поглиблення взаємодії з Китаєм, який був і залишається головним партнером України в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, сьогодні розглядається Україною як один із пріоритетних напрямів зовнішньої політики.

Рішення про створення українсько-китайського ділової ради зафіксовано в угоді, підписаній між Торгово-промисловою палатою України і Китайським комітетом сприяння міжнародній торгівлі у вересні 2010 року під час візиту до Китаю Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

У спільних установчих зборах ради брали участь понад 200 бізнесменів і промисловців з України і близько 150 - з Китаю.