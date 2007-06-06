Жулинський: в Росії існує таємний список, складений під час помаранчевої революції

Радник Президента України Микола ЖУЛИНСЬКИЙ вважає, що в Росії існує список людей, складений під час “помаранчевої революції”, які не мають бути допущені на територію цієї країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

М.ЖУЛИНСЬКИЙ припускає, що “що цей список складався в період “помаранчевої революції”, і я думаю, що це стосується, передусім, тих людей, тих діячів, політиків, які були активні у той період”.

Говорячи про інцидент із забороною йому на в’їзд до Росії, М.ЖУЛИНСЬКИЙ зазначив, що на даний час з боку РФ немає офіційного пояснення з цього приводу.

“В.ПУТІН заявляє про те, що Росія демократична країна, але яка це демократія?”, - зазначив М.ЖУЛИНСЬКИЙ.

За його словами, якщо до нього у Росії є якісь претензії, то про це мали повідомити хоча б Міністерство закордонних справ України. “Я вважаю себе ображеним, в якісь мірі приниженим як громадянин України”, - зазначив М.ЖУЛИНСЬКИЙ. Він підкреслив, що “цю справу так не залишить”.

За його словами, він консультуватиметься з Міністерством закордонних справ України. Він також додав, що “завтра буде зустріч Арсенія ЯЦЕНЮКА з міністром РФ, і там буде це питання стояти”.

Як також зазначив М.ЖУЛИНСЬКИЙ, завтра святкуватиметься 15 років встановлення дипломатичних відносин між Україною та РФ, “і тут раптом вирішили вони так відсвяткувати, такою акцією, як депортація українського громадянина”.

М.ЖУЛИНСЬКИЙ також сказав, що “не вірить у версію”, висловлену сьогодні послом РФ в Україні Віктором ЧЕРНОМИРДІНИН, що, можливо, М.ЖУЛИНСЬКОМУ заборонили в’їзд до Росії у зв’язку із тим, що вчора до України не пустили російського політолога Олександра ДУГІНА.

За словами М.ЖУЛИНСЬКОГО, у нього була приватна поїздка до Санкт-Петербурга, про яку ніхто з державних осіб РФ не міг знати. “Я переконаний, що я був у списку раніше, і я переконаний в тому, що такий список існує, і в цьому списку є ще багато осіб, про яких ми ще нічого не знаємо”, - зазначив М.ЖУЛИНСЬКИЙ.

Він вважає взаємний недопуск громадян “недоброю практикою”. В той же час наголошує, що недопуск Володимира ЖИРИНОВСЬКОГО, Костянтина ЗАТУЛІНА на територію України був обгрунтований, оскільки “такі люди повинні нести відповідальність” за свої висловлювання і за свої дії. Крім того, за його словами, українська сторона повідомляла росіян про таке рішення.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 5 червня, М.ЖУЛИНСЬКОМУ відмовили у в`їзді до Росії. Він прилетів до Санкт-Петербурга (аеропорт “Пулково-2”) із сім`єю з приватним візитом. Дружину і дочку пропустили, а М.ЖУЛИНСЬКОМУ представник прикордонної служби повідомив, що йому заборонено в`їзд на територію РФ.

За словами М.ЖУЛИНСЬКОГО, йому не пояснили причин, з яких йому не дозволили в`їзд на територію Росії.