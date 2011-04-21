Львівська міськрада запропонувала земельну ділянку для Польського дому

Львівська міська рада запропонувала земельну ділянку для розміщення Польського дому (Львівського центру польської культури).

Як повідомили УНІАН у прес-службі міської ради, ділянка розташована на проспекті Чорновола, 67-а, де можна розмістити багатофункціональний комплекс. Вона також розміщується в межах пішохідної доступності до центру міста.

«Львівська міська рада просила представників польської громади визначити організацію, яка буде уповноважена від імені польської громади виступати суб’єктом набуття вказаної земельної ділянки, а також надати гарантії фінансової спроможності виконати проектування та будівництво Львівського центру польської культури на запропонованій земельній ділянці та гарантувати спроможність належного утримання Польського дому після його будівництва», - зазначається у повідомленні.

Відповідні листи були скеровані голові Федерації польських організацій в Україні Е.ХМЕЛЬОВІЙ та голові головного правління у Львові Товариства польської культури Львівщини Е.ЛЄГОВИЧУ. Також поінформовано Посольство Республіки Польща в Україні.

«На даний момент письмової відповіді щодо даної пропозиції від представників польської громади чи офіційних представників Польщі до Львівської міської ради не надходило. Слід підкреслити, що Львівська міська рада впродовж багатьох років виявляла максимальне сприяння і пропонувала конкретні шляхи для вирішення питання Польського дому у Львові», - сказав заступник Львівського міського голови з гуманітарних питань Василь КОСІВ.

Як повідомляв УНІАН, Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ розраховує на передачу українськими властями будинку для потреб польської громади у Львові. Про це він сказав польським журналістам під час візиту до Києва 19 квітня.

Згідно з повідомленням офіційного веб-сайту, глава Польської держави обговорював це питання з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ. Він нагадав, що польські власті передали будинок національній громаді українців у Польщі.

"Це не було насправді таким легким, не було це для всіх очевидним, але вдалося щасливо це завершити", - сказав він.

Президент висловив сподівання, що передача будинку польській громаді сприятиме зміцненню співпраці між поляками та українцями.