Суд звільнив з-під варти винуватця ДТП в центрі Києва

Шевченківський райсуд Києва 5 червня не продовжив утримання під вартою до завершення розслідування Сергія КАЛИНОВСЬКОГО - винуватця ДТП на бульварі Шевченка, в результаті якої загинули прапорщик міліції і 25-річна дівчина.

Про це УНІАН повідомив начальник Центру громадських зв`язків київської міліції Володимир ПОЛІЩУК.

За його словами, С.КАЛИНОВСЬКИЙ відпущений під підписку про невиїзд.

Київська міська прокуратура вже подала апеляцію на рішення Шевченківського суду, повідомив начальник ЦГЗ.

Як повідомлялося, 30 травня о 5-й год. ранку БМВ, кероване сином великого нафтового бізнесмена Зиновія КАЛИНОВСЬКОГО, врізалося на великій швидкості в автомобіль «Жигулі» прапорщика внутрішніх військ Володимира Куліковського. В результаті ДТП міліціонер загинув на місці, дівчина померла три дні по тому в лікарні.