Тігіпко: до 9 травня ветерани отримають разову виплату

До 9 травня ветерани Великої Вітчизняної війни отримають разові грошові виплати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції віце-прем’єр-міністр України – міністр соціального розвитку Сергій ТІГІПКО.

«Усі ветерани, усі, кому потрібно і хто має на це право, отримають відповідну разову виплату», - сказав С.ТІГІПКО і додав, що відповідне рішення уряду вже прийнято.

За словами віце-прем’єра, своєчасність цих виплат уряд забезпечить. Зокрема, С.ТІГІПКО наголосив, що вже сьогодні 37% коштів знаходиться в областях.

Він також висловив упевненість, що ветерани отримають ці виплати до 5 травня.

Як наголосив С.ТІГІПКО, цього року вдалось збільшити разові виплати воїнам-інтернаціоналістам. Зокрема, воїни-інтернаціоналісти – інваліди І групи отримають по 730 грн., ІІ групи – 580 грн., ІІІ групи – 510 грн.

У свою чергу, ветерани Великої Вітчизняної війни – інваліди І групи отримають по 1 тисячі грн., ІІ групи – по 900 грн., ІІІ – 800 грн.