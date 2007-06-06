В автосервісі знайшли гранати та десяток розібраних машин без документів

Співробітники Управління Служби безпеки України у Львівській області виявили в автосервісі, що розташований неподалік від торгового центру „Метро", дві гранати та тротилову шашку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УСБУ у Львівській області, вони знаходились в складському приміщенні майстерні і були приховані між запчастинами. Оперативники СБУ передали гранати співробітникам вибухово-технічної служби МВС.

Разом із тим, під час огляду території та приміщень сервісу правоохоронці виявили два мотоцикли BMW та HONDA, близько десяти розібраних авто та автомобіль „Ніссан" без документів. На момент їх виявлення власник автосервісу не зміг чітко пояснити, кому вони належать.

Зараз відповідними органами вживаються заходи щодо з`ясування походження цих транспортних засобів та встановлення їх власників.