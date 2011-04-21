У Львові проситимуть суд заборонити марш «Русского единства» 9 травня

Львівська міська рада подасть позов до суду щодо маршу «Русского единства» у Львові, запланованого на 9 травня.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

«У міську раду щодня надходить багато звернень щодо 9 травня. Ми усі ці звернення систематизуємо і подамо позов», - сказав міський голова Львова Андрій САДОВИЙ.

За його словами, міський виконавчий комітет, відповідно до чинного законодавства, не має права давати чи не давати дозволу на проведення тої чи іншої акції. «Але якщо міська рада вбачає у цьому порушення прав людини, чи вбачає моменти, які можуть призвести до дестабілізації ситуації, то ми звертаємося до суду. Бажаючих взяти участь у суді ми також запросимо, аби вони разом з міською владою долучитися до захисту інтересів громади Львова», - повідомив А.САДОВИЙ.

Як повідомлялося, раніше мер Львова назвав провокацією намір партії «Русское единство» привезти до Львова 9 травня кілька сотень своїх членів, аби вони влаштували ходу вулицями міста. Такі плани російські націоналісти аргументували тим, що влада Львова нібито має намір заборонити святкування Дня Перемоги у Львові.

Тим часом днями Львівський окружний адміністративний суд залишив без розгляду позов про заборону маршу партії "Русское единство" з радянськими прапорами у Львові в День Перемоги 9 травня.