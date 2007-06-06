Україна - єдина європейська країна, яка не має політики щодо наркоманії
Експерти проти замісної терапії
Експерти виступають проти запровадження замісної терапії для наркозалежних.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили на прес-конференції, присвяченій проведенню акції “За здоровий спосіб життя”.
Керівник Асоціації психіатрів України Семен ГЛУЗМАН висловив думку, що в нашій державі поширюється епідемія наркозалежності, але водночас це єдина європейська країна, у якій немає наркополітики. “У нас існують імітаційні документи, проводяться зустрічі, громадські слухання, але наркополітика, як частина соціальної політики, відсутня”, - підкреслив С.ГЛУЗМАН.
Він додав, що у всьому цивілізованому світі і навіть на пострадянському просторі реабілітаційну допомогу наркозалежним людям надають немедичні структури. Натомість у нашій країні цією сферою опікуються медики. За словами С.ГЛУЗМАНА, більшість наркологів не вміють лікувати, а просто заробляють на псевдолікуванні великі гроші. В Україні донині не існує жодної державної структури, яка б займалась реабілітацією наркозалежних.
Присутній на прес-конференції віце-президент громадської організації “Рух дружин і матерів проти аморальності”, генерал СБУ Валерій КРАВЧЕНКО заявив, що до 1999 р. в Україну ввозилося 85% наркотиків, а зараз ситуація кардинально змінилася: 85% виготовляють у нашій країні.
На прес-конференції йшлося про замісну терапію, а саме про використання метадону і трамадолу при реабілітації наркозалежних. На думку С.ГЛУЗМАНА, метадон – це той самий наркотик, який допомагає врятуватися від інших, сильніших наркотиків - кокаїну, героїну. За словами В.КРАВЧЕНКА, “за метадоновою програмою стоять великі гроші. Існує навіть план, який передбачає “підсадити” на метадон більше людей. Ціна питання – 100 млн. доларів США”.
Він також зауважив, що ситуація з трамадолом та іншими сильнодіючими психотропними засобами аналогічна. Міністерству охорони здоров’я України потрібно всього 4 млн. капсул трамадолу на рік, тоді як фармацевтичні підприємства випускають 90 млн. Проблема в тому, що препарат не квотований, отже, починають діяти товарні відносини - попит породжує пропозицію, вважає голова віце-президент громадської організації.
Учасники прес-конференції виступили за введення квоти на виготовлення і контролю за реалізацією сильнодіючих психотропних засобів (трамадол, трамалгін), а також за відмову від “легких” наркотиків і практики замісної терапії. Вони також заявили про наміри проводити демонстрації і пікети з метою домогтися виконання цих вимог. Першим подібним кроком буде акція “За здоровий спосіб життя”, що відбудеться 9 червня на Майдані Незалежності у Києві.