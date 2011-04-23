З літака видно, як територія Луганщини понівечена "копанками"

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій БОЙКО поставив завдання протягом 2-3 місяців розробити програму з вирішення проблеми так званих «копанок» на Луганщині.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на нараді з проблемних питань вугільної промисловості Луганської області.

Міністр повідомив, що сьогодні, безпосередньо перед нарадою, разом із головою облдержадміністрації Володимиром ПРИСТЮКОМ здійснив обліт частині території області. «Ми на власні очі змогли пересвідчитися, як понівечена територія області внаслідок варварського видобування вугілля», - зазначив Ю.БОЙКО.

Він підкреслив, що сьогодні вкрай необхідно вирішувати проблему незаконної розробки надр і зупинити варварське винищування землі.

На думку міністра, дуже важливо вирішити завдання законодавчого і технічного забезпечення малих шахт, які будуть легально займатися видобутком корисних копалин. До даного питання, за словами Ю.БОЙКА, мають бути залучені фахівці з суміжних галузей і керівники вугільних підприємств.

«До тих, хто займається варварством, у нас буде принципова позиція. Ми про неї доповімо Президентові України», - заявив міністр.

Він також сказав, що питанням легалізації розробок надр Міністерство буде займатися спільно з обласною владою.