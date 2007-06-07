Терористи не дають Рудьковському спати

Міністерство транспорту і зв`язку спільно з Міністерством внутрішніх справ розроблять зміни до Кримінального кодексу і Кодексу про адміністративні правопорушення, якими окремі правопорушення на залізничному транспорті будуть прирівняні до диверсійних і терористичних актів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено сьогодні на нараді в Мінтрансзв’язку з питань безпеки на транспорті.

Зокрема, до таких правопорушень відноситиметься: встановлення сторонніх предметів на залізничні колії, розкрадання елементів рухомого складу й інфраструктури залізниць.

Дані зміни будуть винесені на розгляд Верховної Ради.

Крім того, пропонується понизити мінімальний поріг завданої шкоди, за яку передбачена кримінальна відповідальність, - якщо порогова сума для порушення кримінальної справи на сьогоднішній день становить 600 грн., то вартість важливих для безпеки руху деталей - 100-200 грн.

Крім того, МТЗУ і МВС у червні планують провести міжвідомчу нараду з відпрацювання спільних дій, направлених на зниження фактів втручання в діяльність залізничного транспорту.