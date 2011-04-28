Після заяв голови ФРС курс долара знизився

Бен Бернанке, голова Федеральної резервної системи - Центрального банку США - заявив, що основна процентна ставка за міжбанківськими кредитами залишиться на нинішньому гранично низькому рівні, повідомляє Радіо Свобода.

На прес-конференції у Вашингтоні в середу Бернанке зазначив, що такий стан збережеться протягом ще мінімум півроку.

Ця заява призвела до подальшого зниження курсу долара, який цього року впав майже на 7 відсотків, - по відношенню до групи шістьох інших світових валют.

Бен Бернанке зазначив, що перспективи економічного зростання в США зараз оцінюються трохи менш позитивно, ніж на початку року. За його словами, в країні можливе невелике зростання інфляції.