З чим пов'язують успіх сучасні студенти (дослідження)

Самореалізація, кар'єра, матеріальний добробут, а також любов і дружба є основними показниками успіху для студентів України, Росії, Польщі та Казахстану.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати міжнародного дослідження Інституту Горшеніна "Студенти - образ майбутнього", що були презентовані в Києві.

Зокрема, самореалізація виявилася головним мірилом успіху для 70,2% українських студентів, в той час як цьому поняттю віддали пріоритет 66,2% росіян, 47,1% казахів та 48,5% поляків. При цьому серед українців виявилося 51,5% тих, хто пов'язує свій успіх з кар'єрою та професіоналізмом. Серед росіян виявилося таких 60% студентів, казахів - 72,1%, а поляків - 47,4%. В той же час 41,4% опитаних респондентів з України, 54,4% з Росії та 53,2% з Казахстану ототожнили свій успіх з фінансами, а поляків виявилося лише 35,7%.

Результати дослідження показали, що пов'язують студенти свій успіх і безпосередньо з любов'ю та дружбою (Україна - 48,9%, Росія - 46,6%, Казахстан - 43,2% та Польща - 54%) та чудовим шлюбом (Україна - 30,5%, Росія - 28,6%, Казахстан - 38,2% та Польща - 35,7%). В той же час 33,2% опитаних з України, 28,6% з Росії, 35% з Казахстану та 42,2% з Польщі вважають важливими для успіху незалежність та свободу.

Сучасна молодь вірить у власні сили і вважає, що саме вони є головним ресурсом для досягнення життєвих цілей. Зокрема, в цьому переконані 76,9% українців, 79% росіян, 81,4% казахів та 73,9% поляків. При цьому студенти не відмовляться від матеріальної підтримки з боку дорослих або держави. Також важливим вважається наявність надійних зв'язків і знайомств. Ствердну відповідь на це дали 43,4% українських студентів, 51,5% російських, 38,6% казахських та 47,8% польських.

Що стосується вільного часу, то, за даними дослідження, молодь в основному зустрічається з друзями, грає в комп'ютерні ігри та проводить час в Інтернеті. Так, вільні години біля монітору проводять 51% українців, 57,5% росіян, 41,4% казахів та 51,5% поляків. При цьому рівень знань підвищують лише 24,1% студентів з України, 18,9% з Росії, 221,1% з Казахстану та 14,6% з Польщі.

Як зазначила під час презентації дослідження народний депутат від Партії регіонів Олена БОНДАРЕНКО, результати опитування тішать, оскільки вони показали, що для нашої молоді дуже важливе таке поняття, як успіх. В той же час, додала вона, виявилося, що більшість молоді свій вільний від навчання та роботи час проводить просто без цілі. "В наші дні ти розумієш, що цей втрачений час повернути неможливо. І цей час іде на ті речі, які в 30-40 років не дозволять сказати декому, що вони успішні люди", - додала О.БОНДАРЕНКО. Вона наголосила, що більшість вільного часу сучасна молодь витрачає на комп'ютерні ігри, перегляд телепрограм, відвідування барів та ресторанів. "Це безцільно витрачений час. І так мало виявилося тих, хто підвищує свій рівень знань у вільний час", - додала вона. Народний депутат висловила думку, що молодь має переглянути свої пріоритети щодо проведення вільного часу, оскільки ми живемо в часи жорсткої конкуренції.

Міжнародне соціологічне дослідження «Студенти - образ майбутнього» проводилося Інститутом Горшеніна з жовтня 2010 року по березень 2011 року. Всього за випадковою вибіркою було опитано 5155 студентів у 22 вищих навчальних закладах чотирьох країн: України, Росії, Польщі, Казахстану.