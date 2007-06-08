Ющенко не хоче ”жити з такою міліцією”

Президент України Віктору ЮЩЕНКО соромно за дії міліції на фіналі Кубку України з футболу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Хмельницькому.

“Зараз мова йде про наші цінності. Ми хочемо жити з міліцією, яка б’є кийками нас по голові? Незалежно – чи то на стадіоні, чи то у приміщенні Генеральної прокуратури. Я не хочу жити з такою міліцією. Мені соромно за таки силові дії”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент також пригадав, що за часів його перебування в опозиції такого не було. “Чому такий непрофесіоналізм? Чому така неповага до людини? Чи ми хочемо жити з корупцією, яка панує у Верховної Раді? Чи ті політичні процеси, які були біля Конституційного Суду чи біля ЦВК? Чи в цілому біля судової системи?”, - поцікавився він.

При цьому В.ЮЩЕНКО підкреслив, що не намагається звинувачувати людей, які представляють цю систему. “Це не проблема сьогоднішнього дня, що ми маємо таку Генпрокуратуру, яка не може сказати свого слова, не може право захистити. Це проблема п’ятнадцяти років”, - вважає він.

Глава держави впевнений, що такі виклики можна перебороти лише через консолідацію політичних сил. “Другого вибору не має. Принцип – моя хата з краю – дуже згубний для цих виборів”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня під час футбольного матчу “Динамо”-“Шахтар” сталися зіткнення між “Беркутом” і фанатами “Динамо”. Як стверджують уболівальники, бійка і побиття міліцією сотень людей (зокрема жінок і дітей) почалося після того, як на трибунах були засвічені файєри. За протиправні дії і непокору працівникам міліції було затримано 22 особи.

Пізніше за фактом перевищення службових повноважень працівниками спецпідрозділу "Беркут" під час матчу "Динамо" (Київ) – "Шахтар" (Донецьк) було порушено кримінальну справу.

7 червня начальник Департаменту зв’язків із громадськістю МВС України Костянтин СТОГНІЙ заявив, що службове розслідування МВС з приводу інциденту під час футбольного матчу виявило, що в цілому дії співробітників міліції відповідали закону, однак в окремих випадках працівники органів внутрішніх справ діяли неадекватно ситуації, яка склалася.