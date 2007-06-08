Медведько обіцяє подальші кадрові чистки у Генпрокуратурі

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО зазначає, що ще не завершив здійснювати кадрові зміни в Генеральній прокуратурі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

За словами О.МЕДВЕДЬКА, він вчергове дещо змінив структуру Генпрокуратури. При цьому керівник відомства зауважив, що перш за все ліквідував, як зайві, управління кадрового забезпечення, апарат Генпрокуратури тощо.

Продовжуючи кадрову тему, О.МЕДВЕДЬКО зазначив, що у нього наразі є три помічники, і він вважає це достатнім. Водночас, за словами генпрокурора, "кадрові призначення тривають".

О.МЕДВЕДЬКО підкреслив, що наразі його заступниками залишаються Віктор КУДРЯВЦЕВ, Тетяна КОРНЯКОВА, Віктор ПШОНКА, Ренат КУЗЬМІН. Також він нагадав, що з учорашнього дня його першим заступником є Сергій ВИНОКУРОВ, якого на цій посаді поновив Голосіївський райсуд столиці.

Говорячи Віктора ШЕМЧУКА, який виконував обов’язки генпрокурора, О.МЕДВЕДЬКО повідомив, що призначив його своїм заступником - прокурором АР Крим. При цьому О.МЕДВЕДЬКО зауважив, що між В.ШЕМЧУКОМ і С.ВИНОКУРОВИМ не було жодних непорозумінь з приводу кадрових перестановок.

У той же час О.МЕДВЕДЬКО не виключив ще якихось кадрових змін серед своїх заступників.