У МВС вважають інцидент на матчі Динамо-Шахтар ”проплаченою акцією”

Інцидент під час футбольного матчу 27 травня між командами «Динамо (Київ)» - «Шахтар» був спланованою акцією з метою дискредитації керівництва Міністерства внутрішніх справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Києві заявив журналістам в.о. міністра внутрішніх справ Михайло КОРНІЄНКО.

«Ця акція була проплачена. І це не слова», - сказав він, додавши при цьому: «Ціль – дискредитувати керівництво МВС».

Водночас, М.КОРНІЄНКО нагадав, що дії окремих співробітників спецпідрозділу ВМС «Беркут» в окремих випадках на стадіоні були дійсно неадекватними, проте «ситуація тривіальна, але роздувати її до всесвітнього конфузу не треба».

В.о. міністра також зазначив, що за результатами службового розслідування 12 співробітників органів внутрішніх справ були притягнуті до відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня під час футбольного матчу “Динамо”-“Шахтар” сталися зіткнення між “Беркутом” і фанатами “Динамо”. Як стверджують уболівальники, бійка і побиття міліцією сотень людей почалися після того, як на трибунах були запалені файєри. За протиправні дії і непокору працівникам міліції було затримано 22 особи.

Пізніше за фактом перевищення службових повноважень працівниками спецпідрозділу "Беркут" під час футбольного матчу було порушено кримінальну справу.