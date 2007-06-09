Світовий банк прогнозує Україні інфляцію у 10,9%

За оцінкою фахівців Світового банку, інфляція в Україні в 2007 році може перевищити урядовий прогноз в 7,5%.

Про це в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» (9-15 червня) заявив старший економіст СБ Мартін РАЙЗЕР.

Крім того, за його словами, у Світовому банку не вважають, що економіка України перебуває в кризовому стані чи опиниться в такому в найближчому майбутньому, разом з цим, «не очікують, що українська економіка буде дуже довга залишатися надзвичайно успішною за показниками економічного зростання».

«Якщо в найближчому майбутньому в країні не буде реалізовано необхідні структурні реформи, її динаміка залишатиметься вельми нестійкою і залежною від циклічності процесів на світових ринках сировини. А, отже, через якийсь час неминуче відбудеться уповільнення або навіть повноцінний спад», - відзначив експерт. При цьому він повідомив, що експерти банку продовжують дотримуватись опублікованих раніше прогнозів на 2007 рік: 5,5% - зростання ВВП і 10,9% - інфляція.

Одним з головних ризиків для макроекономічної стабільності в Україні, М.РАЙЗЕР назвав можливість значного ослаблення фіскальної дисципліни в боротьбі за симпатії електорату.

Підвищення зарплат і пенсій, найімовірніше, на його думку, дасть змогу утримати в розумних межах дефіцит бюджету (нижче від 3,5% ВВП), а також інфляцію. «Оскільки торік зростання ВВП в номінальному виразі було значно більшим, ніж уряд заклав у бюджет, скарбниця одержала близько 10 млрд. грн. додаткових доходів. У зв`язку з цим вже оголошені додаткові витрати загалом на 12,5 млрд. грн. не є проблемою. Але існує значний ризик, збільшення бюджетних витрат - далеко не межа. І тоді у української економіки можуть виникнути справді дуже серйозні проблеми щодо її макроекономічної стабільності. Наприклад, прем`єр-міністр ЯНУКОВИЧ нещодавно заявив про плановане збільшення номінальних доходів деяких категорій населення на 40%. Подібних прикладів до виборів може виявитись набагато більше, оскільки навряд чи хтось з ваших (українських) політиків буде серйозно цьому суперечити. Політики з усіх таборів хочуть подобатись людям. Тому всі вони кажуть: «Якщо ви проголосуєте за мене, я дам вам більше грошей!» Але ж для того, аби дати більше грошей, необхідно спочатку мати ці гроші, тобто зібрати їх у бюджеті перш, ніж витратити. Соціальний підкуп - це популярний інструмент у боротьбі за голоси виборців у всіх країнах. Але у українських політиків існує серйозна проблема відсутності відчуття міри при його використанні», - заявив експерт.

Другий головний виклик, на якому наголошував М.РАЙЗЕР, – це те, що рано чи пізно Україні доведеться перейти до більшої гнучкості монетарної політики. «І що швидше відбудеться цей перехід, то легше буде його здійснити і тим нижчою буде ціна цього переходу», - вважає він.

Першим кроком на цьому шляху, на думку М.РАЙЗЕРА, могла б стати менш жорстка фіксація обмінного курсу гривні по відношенню до долара США. «Після вирішення політичної напруженості можна було б дозволити його коливання в рамках коридору 4,95-5,25 грн./дол., як це визначено Основами грошово-кредитної політики НБУ на нинішній рік. Більша гнучкість обмінного курсу - це той демпфер, який дасть змогу згладжувати вплив від неминучих зовнішніх шоків. Наприклад, від можливого падіння світових цін на метал або хімічну продукцію, від яких дуже залежить успішність української економіки», - вважає старший економіст СБ.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд поліпшив прогноз зростання ВВП України в 2007 році з 4,5% до 5%. Зростання ВВП України за підсумками 2008 року прогнозується МВФ на рівні 4,6%.

Крім того, МВФ погіршив прогноз інфляції в Україні з 10% до 11,3% в 2007 році і прогнозує інфляцію в 2008 році на рівні 10%.

Інфляція в Україні в травні до квітня ц.р. становила 0,6%, в січні-травні (до грудня минулого року) - 1,9%.

При формуванні державного бюджету на 2007 рік Кабмін виходив з прогнозу показника інфляції 7,5%, зростання ВВП - 6,5%.

У 2006 році реальний валовий продукт зріс на 7,1% порівняно з 2005 роком - до 535 860 млн. грн.