Янукович називає знищення бен Ладена важливою подією

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ називає важливою подією для усіх країн операцію США зі знищення “терориста №1”, лідера "Аль-Каїди" Усами бен Ладена.

Про це УНІАН повідомили в Адміністрації глави держави.

«Ця подія є важливою для усіх країн, які бажають жити у світі без тероризму», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Лідер "Аль-Каїди" Усама бен Ладен був знищений в ніч на понеділок, 2 травня (за часом у Вашингтоні - в неділю, 1 травня) американським спецназом в укріпленому будинку в районі міста Абботабад, поряд з пакистанською столицею Ісламабадом. Це підтвердив Президент США Барак ОБАМА. Він повідомив, що санкціонував операцію ще неділю тому і пакистанські власті були поінформовані про її проведення.

Новину про знищення Усами бен Ладена привітали провідні країни світу. На думку їх лідерів, знищення "терориста номер один" є вирішальним ударом по угрупованню "Аль-Каїда" і значним прогресом у боротьбі з міжнародним тероризмом.