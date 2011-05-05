Янукович змінив голову міграційної служби
05:44, 05 травня 2011Суспільство
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Укази на офіційному сайті
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Олександра ЗАБРУДСЬКОГО головою Державної міграційної служби замість звільненого Дмитра ВОРОНИ.
Це передбачено президентськими указами №541/2011 і №529/2011 від 29 квітня відповідно. Тексти документів розміщені на офіційному сайті Президента.
Нагадаємо, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом №405/2011 від 6 квітня затвердив положення про Державну міграційну службу.
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