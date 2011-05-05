Операторам лотерейного ринку потрібний 9-значний гарантійний фонд

Законопроект про регулювання фінансової діяльності у сфері державних лотерей в Україні передбачає підвищення вимог до операторів лотерей, зокрема, наявність гарантійного фонду у розмірі 100 млн. грн., мережу філіалів – не менш як 5 тис. точок розповсюдження, рівень власного капіталу оператора – не нижче за 100 млн. грн. на кінець кожного календарного року.

Відповідний законопроект № 8445 від 27 квітня 2011 року зареєстровано у парламенті і розміщено на сайті Верховної Ради.

Автори законопроекту – народні депутати Юрій ПОЛУНЄЄВ (БЮТ) і Олег ЦАРЬОВ (ПР) – у пояснювальній записці до документа відзначають, що основним чинником, який визначає розвиток лотерейного ринку, є саме спосіб організації, а не рівень добробуту населення.

Згідно із проектом закону, організаторами лотерей є, як і зараз, винятково Кабінет Міністрів і спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державного регулювання лотерейної діяльності, які ухвалюють рішення про проведення конкурсу, лотерей і ведуть єдиний реєстр лотерей.

Передбачається здійснення конкурсного відбору оператора лотерей не частіше, ніж один раз на 20 років.

Цільові відрахування оператора від проведення лотерей спрямовуються до спеціального фонду місцевого або державного бюджету. Дані кошти використовуються для фінансування культури, спорту, туризму і визначних пам`яток.

Законопроект також визначає положення, згідно з яким оператор лотерей позбавляється даного статусу і притягується до відповідальності за порушення вимог закону.

Автори законопроекту вважають, що документ вводить розуміння лотерейної діяльності як соціальної, спрямованої на задоволення потреб суспільства, яке принципово відрізняється від розуміння азартного бізнесу як діяльності підприємницької, спрямованої на отримання прибутку і збагачення організаторів гри.

У пояснювальній записці також підкреслюється, що ухвалення даного законопроекту дозволить до 2015 року створити додатково 25,5 тис. робочих місць, а дохід держави від даної діяльності в 2011 році становитиме 200 млн. грн., у 2012-му – 350 млн. грн., у 2013-му – 450 млн. грн., у 2014-му – 650 млн. грн., у 2015-му – 1 млрд. грн.