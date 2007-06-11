Гриценко вигнав офіцера, який розкрадав авіаобладнання

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО позбавив військового звання капітана Олега ФІНЬКА, який розкрадав авіаційне обладнання.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, під час проведення позапланової інвентаризації авіаційної техніки в одній з військових частин повітряного командування “Південь” Повітряних Сил Збройних Сил України було виявлено нестачу блоків управління на трьох літаках Су-25.

Проведеним службовим розслідуванням було встановлено, що усі блоки були зняті з літаків Су-25 старшим авіаційним техніком інженерно-авіаційної служби авіаційної ескадрильї військової частини капітаном Олегом ФІНЬКОМ під час несення служби у добовому наряді та передано їх іншій особі. Розмір нестачі, що виникла внаслідок дій капітана О.ФІНЬКА, становив майже 6 тис. грн.

Військовим прокурором Миколаївського гарнізону стосовно капітана О.ФІНЬКА порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 410 Кримінального кодексу України.