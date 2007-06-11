На Трухановому острові пригощатимуть грузинським вином

Завтра у Києві на Трухановому острові відбудеться святкування завершення екстремального походу по Чорному морю українського козацького корабля-чайки “Спас” до Грузії.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив продюсер акції, генеральний директор Агенції “Злато Скіфів” Юрко ЧЕРВІНСЬКИЙ.

За його словами, свято “Козацька забава” з нагоди зустрічі чайки, яка саме завтра прибуде з походу до Києва, розпочнеться о 17.00. На свято запрошуються всі бажаючі.

Святкування з нагоди закінчення походу відбудеться на території табору, розбитого на галявині, вище за течією від Пішохідного мосту. З 17.00 до 23.00 всіх відвідувачів табору пригощатимуть справжнім грузинським вином, привезеним з Грузії, та козацьким кулішем, який варитимуть у присутності гостей, а також іншими грузинськими та українськими стравами. Крім того, для гостей свята виступатимуть співак Олег СКРИПКА, гурти “Пропала грамота”, “ДахаБраха”, “Перкалаба”, грузинський колектив “Georgia” та казкар-лірник Сашко ВЛАСЮК.

Проводитимуться також силові та розважальні забави, завершиться захід пороховим салютом з гармат та кольоровим фейерверком.

За словами Ю.ЧЕРВІНСЬКОГО, метою походу чайки до Грузії було, по-перше, довести всім історикам, військовим і владі, що чайка – хороший військовий корабель - швидкісний, надійний, який міг гідно протистояти ворогові, зокрема, турецьким кораблям, і по-друге, що козаки – не бандити, як їх називають деякі історики.

Як повідомив організатор проекту морського походу, президент Фонду Розвитку Екотуризму «Витоки» Роман РОСЬ, “Спас” – це вже друга збудована козаками чайка. Вона була побудована для переходу через Атлантичний океан. Для “Спаса” морський похід до Грузії був першим. До Америки на “Спасі” козаки планують відбути вже наприкінці вересня цього року, зараз готуються відповідні документи для подорожі.

Капітан чайки “Спас” Мирон ГУМЕНЕЦЬКИЙ зазначив, що перший український військовий корабель - чайка, яка свого часу була відома в всьому світі і якої боялися флоти багатьох держав, була занесена до міжнародного каталогу старовинних кораблів тільки після того, як у Львові у 2001 році була збудована перша чайка “Пресвята Покрова”.

За словами Р.РОСЯ, будівництвом чайки займалися непрофесіонали, які цікавляться українським козацтвом, але мають різні спеціальності – це художники, музиканти, майстри по дереву, теслі та ін. Вони ж і увійшли до екіпажу чайки. “Спас” будували у Львові власними силами у збудованому козаками ангарі. Судно виготовлено з дерева за старовинними технологіями. “Спас” має довжину 20 метрів.

Як повідомляв УНІАН, чайка “Спас” вирушила із Севастополя до Батумі 20 травня. За тиждень екіпаж корабля взяв участь у святкуванні Дня незалежності Грузії.