Тарифи на рекламу в метро не відповідають ринковим вимогам

Київський метрополітен розглядає можливість перегляду тарифів на розміщення реклами в метро.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Київської міськдержадміністрації, про це заявив начальник КП «Київський метрополітен» Петро МІРОШНИКОВ.

Він зазначив, що тарифи на розміщення реклами в метрополітені не переглядалися з 2000 р. Підвищення ж розцінок, на переконання П.МІРОШНИКОВА, дасть можливість частково компенсувати різницю між вартістю проїзду та реальними затратами метрополітенівців.

Начальник метрополітену повідомив, що загалом керівництво київського метро уклало 27 договорів на право здійснювати рекламну діяльність, з них по 8 договорах реклама не розміщується. Наразі з рекламними агенціями обговорюються питання щодо перегляду тарифів та порядку розміщення реклами, але остаточне рішення прийматиме Київрада.

Сьогодні, за даними начальника Головного управління з питань реклами Сергія ЧЕРЕПА, орендна плата за використання 1 кв. м в середині рухомого складу метрополітену становить - 51 грн., щитова конструкція – 30 грн., лайтбокси – 40 грн., рекламні площі та наклейки на дверях вестибулів, на стінках станцій – 25 грн.

«Такі розцінки ніяк не відповідають ринковим вимогам. Зрозуміло, що їх необхідно піднімати», - наголосив він.

Прибуток метрополітену від рекламної діяльності з початку року склав 2,1 млн. грн., що на 100% більше, ніж за аналогічний період 2006 року. Оренда принесла прибуток метрополітену в сумі 4,8 млн. грн., що на 30% більше минулорічного.

Тарифи на розміщення реклами будуть змінені, як тільки буде прийнято Положення «Про порядок розміщення зовнішньої реклами на комунальному транспорті», зазначається в повідомленні прес-служби.