Зміниться порядок розрахунків в інвалюті

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті», ухвалений Верховною Радою 31 травня 2007 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, закон розроблено з метою вдосконалення порядку здійснення розрахунків в іноземній валюті в відповідності до норм і принципам Угод СОТ.

Предметом правового регулювання вищезазначеного закону є законодавчі норми, які встановлені Законом України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті», зокрема:

збільшено терміни розрахунків за зовнішньоекономічними операціями з 90 до 180 днів;

Мінекономіки наділено повноваженнями видавати дозвіл на продовження встановлених законом термінів розрахунків в іноземній валюті, водночас цього права позбавлено Національний банк України;

встановлено, що верхня межа нарахованої пені за порушення термінів розрахунків не може перевищувати суму неодержаної виручки (вартості недопоставленого товару);

Мінекономіки зобов`язано інформувати Національний банк України та Державну податкову адміністрацію України про факти видачі дозволів на здійснення валютних операцій;

НБУ надано право встановлювати строк, протягом якого куплена валюта на Міжбанківському валютному ринку України має бути використана, а у разі його перевищення встановлювати порядок та строк її продажу (у діючій редакції резиденти зобов`язані здійснювати перерахування придбаної валюти на МВРУ протягом 5 робочих днів з моменту зарахування таких сум).

В цілому положення закону спрямовано на спрощення здійснення зовнішньоекономічної діяльності.