Торги по акціях Укртелекому знову скасовані

Намічені на завтра аукціонні торги з продажу 1% акцій ВАТ «Укртелеком» на Українській фондовій біржі в черговий раз скасовані, у зв`язку з відсутністю заявок і гарантій на участь в торгах від потенційних учасників, повідомили УНІАН в прес-службі Фонду держмайна.

Як повідомляв УНІАН, стартова ціна 1%-го пакету акцій “Укртелекому”, що вже неодноразово виставляється на УФБ, становила 215 млн. 351,8 тис. грн. Стартова ціна 1 акції - 1,15 грн. (номінальна ціна 1 акції - 0.25 грн.).

Призначені раніше торги з продажу 1%-ного пакету акцій ВАТ "Укртелеком" на Українській фондовій біржі вже кілька разів не відбулися через відсутність заявок.

На думку аналітика Concorde Capital Олександра ПАРАЩІЯ, можливими причинами слабкої активності торговців на аукціонних торгах з продажу 1%-ного пакету акцій ВАТ «Укртелеком» могла стати висока стартова ціна пакету, яка відповідає ринковій, а також невизначеність щодо подальшої долі самого підприємства, зокрема його приватизації.