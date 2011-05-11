Суд оштрафував власника нелегальної букмекерської контори

Херсонський окружний адміністративний суд присудив власнику букмекерської контори штраф в сумі більш як 5 млн. грн..

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Державної податкової адміністрації в Херсонській області, приватний підприємець, житель обласного центру організував незаконну діяльність букмекерської контори. При цьому жодних дозвільних документів та відповідних торговельних патентів на право провадження даного виду підприємницької діяльності він не мав. Клієнти переглядали трансляції світових спортивних подій, ставили ставки для отримання виграшу. Саме під час чергової гри податківці виявили підпільну букмекерську контору.

За порушення Закону Україну «Про заборону грального бізнесу в Україні» до приватного підприємця була застосована фінансова санкція в сумі 5,04 млн. грн. (8 тис. мінімальних заробітних плат).

Також ДПА звернулася до адміністративного суду з позовом не лише стягнути кошти, а й конфіскувати гральне обладнання, використане під час вчинення правопорушення.

Під час розгляду справи було підтверджено факт здійснення грального бізнесу у вигляді приймання ставок на спортивні заходи.

Суд дійшов висновку, що всі рішення, прийняті податківцями, правомірні і винесені в межах і в спосіб, передбачені чинним законодавством.