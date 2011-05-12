Упав мур Бережанського замку XVI ст., чиновники валять все на Польщу

На Тернопільщині обвалилася частина муру пам’ятки архітектури національного значення - Бережанського замку. Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник відділу містобудування та охорони пам’яток обласного управління архітектури Ярослав ПЕЛЕХАТИЙ, частина стіни обвалилася у зв’язку з руйнівними процесами, зумовленими замерзанням та розмерзанням будівельних сумішей.

«Колись давно, ще за Польщі проводили консервацію розчином міцнішим, ніж вся будова замку. Ось ця частина і обвалилася», – пояснив Я.ПЕЛЕХАТИЙ.

За його даними, зараз фахівці готують дефектний акт. За попередніми даними, для локалізації та ліквідації наслідків руйнування необхідно десятки тисяч гривень.

«А щоб забезпечити консервацію замку необхідно понад мільйон. Тоді як останні два роки кошти на збереження історичних пам’яток в держбюджеті, звідки вони ішли безпосередньо історичним заповідникам, не виділяють. Наразі директор заповідника поїхав у Польщу, можливо, вдасться там отримати необхідну матеріальну допомогу для Бережанського замку. Ще пробуємо отримати фінансування по лінії МНС, однак у них теж обмежені резерви», – констатує Я.ПЕЛЕХАТИЙ.

За його словами, обвал муру аж надто великої загрози не несе.

«Але якщо не провести консервацію, ще кілька таких вивалів – і пам’ятка як така буде зруйнована», – пояснює небезпеку Я.ПЕЛЕХАТИЙ.

Довідка УНІАН. Бережанський замок був збудований у 1554 році родиною Сенявських. За пишноту палацу його називали «східним Вавелем».

На замковому подвір’ї була побудована каплиця Святої Трійці в готичному стилі, яка слугувала родинною усипальницею роду Сенявських. У 1570 році замок був додатково розбудований і зміцнений. Підступи до замкових укріплень були захищені водою.

В 1620 році татарські загони, що снували в околицях Бережан, навіть не наважились штурмувати міські укріплення.

З 1999 року Бережанський замок віднесено до переліку архітектурних об’єктів України, що підлягають відновленню. Але відновлювально-ремонтні роботи фактично не ведуться через брак фінансування.