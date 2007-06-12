Ціни в маршрутках та дозвіл на перевезення - різні речі
19:51, 12 червня 2007Суспільство
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Досвід Київської міськдержадміністрації
Питання про підвищення тарифів на проїзд у маршрутному транспорті наразі не розглядається.
Про це, як повідомляє прес-служба КМДА, заявили в Головному управлінні транспорту та зв’язку.
«Поки перевізники не заявляли про необхідність переглядати вартість проїзду. Тим більше, це ніяк не може бути пов’язано з умовами конкурсу для отримання дозволу на перевезення пасажирів», - зазначив начальник управління Іван ШПИЛЬОВИЙ.
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