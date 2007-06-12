Ціни в маршрутках та дозвіл на перевезення - різні речі

Питання про підвищення тарифів на проїзд у маршрутному транспорті наразі не розглядається.

Про це, як повідомляє прес-служба КМДА, заявили в Головному управлінні транспорту та зв’язку.

«Поки перевізники не заявляли про необхідність переглядати вартість проїзду. Тим більше, це ніяк не може бути пов’язано з умовами конкурсу для отримання дозволу на перевезення пасажирів», - зазначив начальник управління Іван ШПИЛЬОВИЙ.