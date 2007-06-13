Янукович погрожує звільнити Кінаха

Прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що на сьогодні немає підстав для підвищення ціни на хліб, і якщо ціни не повернуться на колишній рівень протягом тижня, то будуть звільнені міністр аграрної політики Юрій МЕЛЬНИК, віце-прем`єр-міністр Віктор СЛАУТА і міністр економіки Анатолій КІНАХ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава уряду заявив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету Міністрів.

«Ніяких підстав для підвищення ціни на хліб немає», - сказав В.ЯНУКОВИЧ і звернувся до міністра АПК, віце-прем`єра і міністра економіки з питанням: чи є на сьогодні підстави для підвищення ціни на хліб, на що одержав відповідь, що ніяких підстав немає.

«Тоді дайте мені відповідь, чому вони ростуть?», - запитав В.ЯНУКОВИЧ у міністрів. «Я вам кажу: якщо ви не наведете порядок, на наступному уряді я поставлю питання про ваше звільнення, всього блоку. Через тиждень. Запишіть це в протокол, ТОЛСТОУХОВ. Я кажу серйозно. Хлопці, беріться і наводьте порядок, разом з губернаторами», - додав В.ЯНУКОВИЧ.

Він нагадав і про те, що губернатор Дніпропетровської області (Надія ДЄЄВА – УНІАН) хотіла найближчим часом піти у відпустку. «Яка відпустка? Хай подивиться, чому на 20% зросли ціни на хліб. Або збирає сумку і йде взагалі», - сказав прем`єр.

В.ЯНУКОВИЧ також повідомив, що завтра на засіданні РНБО він має намір винести питання про тих губернаторів, які зараз використовують політичну ситуацію і дестабілізують цінову ситуацію в Україні.