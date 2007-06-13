Кульова блискавка пройшла по головах хлопчиків, вбила одного і поранила чотирьох

У Миколаївській області від розряду кульової блискавки загинув 16-річний хлопчик, а четверо підлітків – одержали травми різного ступеня тяжкості.

Як повідомили УНІАН в Центрі пропаганди Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій в Миколаївській області, надзвичайна подія відбулася 12 червня в 19.00 годин вечора в селі Катеринівка Веселіновського району. В групу людей, які під час грози йшли зустрічати корів з пасовища, вдарила блискавка. Кульовий розряд пройшов по головах п`яти хлопців: 16-річного Максима, 18-річного Олександра і Михайла, 13-річних Колі та Васі. Відскакуючи від одного й переходячи до іншого, блискавка вражала величезною силою удару все на своєму шляху. Пройшовши по головах хлопчиків, розряд ударив в руку матері Олександра, яка йшла поряд з хлопчиками, а після рикошетом – ударила в ноги її невістці.

Нажаль, Максим загинув від удару блискавки.

Усіх постраждали доставили в село Степове Миколаївського району, де їм була надана перша медична допомога, а четверо хлопців перевезено в обласну дитячу лікарню міста Миколаєва. На даний час Коля знаходиться в реанімаційному відділенні дитячої лікарні, його стан і стан Васі лікарі оцінюють як середній тяжкості, стан Олександра й Михайла – задовільний.

Головне управління МНС в Миколаївській області попереджує: щоб знизити ризик під час грози на відкритій місцевості, не можна ховатися під високими деревами, особливо одинокими. Найбільш небезпечними з них є дуб, тополя, ялина і сосна. Дуже рідко блискавка потрапляє у вербу і клен, маловірогідна її атака на кущ. На відкритому просторі краще сісти в суху яму або траншею. Положення тіла повинно мати якомога менше точок дотику із землею. Не потрібно бігти. Також небезпечними можуть бути і металеві предмети, тому не можна перебувати поряд з ними. Не слід купатися під час грози, застерігає ГУ МНС у Миколаївській області.