Міліція затримала 29 учасників нападу на цукрозавод

29 учасників рейдерського нападу на Кирнасівський цукровий завод у Тульчинському районі Вінницької області доставлені до територіального підрозділу міліції для встановлення їх осіб та з`ясування правомірності їх дій.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю Управління МВС України у Вінницькій області.

За даними правоохоронців, 19 травня близько 5-ї години ранку на території колишнього Кирнасівського цукрового заводу виник конфлікт між колишніми працівниками підприємства з числа місцевих жителів та новоприбулими робітниками.

Близько 100 місцевих жителів змусили 29 прибулих людей залишити територію підприємства. Основними вимогами громадян залишаються недопущення демонтажу та продажу майна даного заводу.

Під час конфліктної ситуації біля прохідної заводу раптово помер місцевий житель, 1938 року народження. Попередня причина смерті - серцевий напад, стверджують в УМВС.

Після надходження повідомлення про ситуацію на підприємстві на місце прибули працівники міліції місцевого райвідділу, які локалізували розгортання конфлікту.

До територіального підрозділу міліції були доставлені усі 29 прибулих на підприємство людей, для встановлення їх осіб та з`ясування правомірності їх дій.

За попередньою інформацією, доставлені особи, жителі Черкаської області, найняті новим власником для виконання робіт на підприємстві.

Крім того, до Тульчинського РВ УМВС звернулись 2 місцевих жительки та 6 учасників протилежної сторони конфлікту з заявами про нанесення їм тілесних ушкоджень.

Вказані заяви зареєстровані та перевіряються для прийняття законного рішення.

Водночас раніше прес-служба Національного форуму профспілок України повідомляла, що сьогодні вночі на Кирнасівський цукровий завод була скоєна рейдерська атака за участю 50 осіб.

Зокрема, за даними профспілки, «на територію заводу о 3 ранку увірвалося близько 50 осіб у цивільному, озброєних бейсбольними битами, лопатами та нунчаками, 15 з них – із собаками і почали бити людей. Серед постраждалих 2 жінки, а колишнього електрика заводу Віктора Ратушного врятувати не вдалося».

Водночас як повідомляла раніше прес-служба Національного форуму профспілок України, сьогодні вночі на Кирнасівський цукровий завод була скоєна рейдерська атака, від якої завод захищав місцевий осередок профспілки «Трудящі» та жителі села. За даними профспілки, «на територію заводу о 3 ранку увірвалося близько 50 осіб у цивільному, озброєних бейсбольними битами, лопатами та нунчаками, 15 з них – із собаками і почали бити людей. Серед постраждалих 2 жінки, а колишнього електрика заводу Віктора Ратушного врятувати не вдалося».

Заступник голови Вінницької облорганізації профспілки «Трудящі» Андрій БОНДАРЕНКОВ вважає, що “в цій ситуації відповідальність мають поділити бандити, що напали на завод, та міліція і прокуратура, які продемонстрували повну неготовність втрутитися в ситуацію». За його словами, після атаки на завод 26 березня вони подали заяву про злочин до прокуратури Тульчинського району Вінницької області, але належних заходів не вжито, що й призвело до трагічних наслідків.

«НФПУ звернувся до МВС та Генеральної прокуратури України з вимогою терміново розібратися у ситуації, покарати винних та унеможливити повторення подібних випадків», - заявив заступник голови НФПУ Григорій КАБАНЧЕНКО.

Довідка УНІАН. Із грудня 2010 року власником Кирнасівського цукрового заводу є київське ТОВ, з 2006 року тут не здійснюється господарська діяльність. В березні поточного року новий власник продав двом ТОВ, київському та черкаському, комплекс будівель та споруд колишнього цукрового заводу та обладнання майнового комплексу.