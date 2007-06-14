Міліцейське начальство ”нахапало” 1,6 мільярда

За результатами комплексної ревізії фінансово-господарської діяльності Міністерства внутрішніх справ України у 2005-2006 роках, яка проводилася з початку цього року Головним контрольно-ревізійним управлінням України, виявлено фінансових порушень на загальну суму 1,6 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив заступник начальника Головного управління КРУ Дмитро ОЛІЙНИК.

За його інформацією, ревізією було охоплено понад 580 об’єктів МВС. «І результати, безумовно, вражаючі», - сказав він. Так, зокрема, за його словами, “встановлено фінансових порушень, що призвели до втрат в сумі 136 млн. грн. Внаслідок затвердження колишнім міністром МВС України Юрієм ЛУЦЕНКОМ штатів понад визначену Кабміном чисельність до 3 тис. штатних одиниць на оплату їхньої праці зайво витрачено 73,3 млн. грн.”.

Крім того, повідомив Д.ОЛІЙНИК, чимало порушень було виявлено в діяльності Департаменту ДАІ МВС України, Управління капітального будівництва та інвестицій МВС України, виявлені також значні порушення законодавства при використанні підрозділами МВС автотранспорту, необгрунтовані витрати доходів спеціального фонду підрозділів МВС у регіонах.

Також, за його словами, були встановлені факти отримання нетипової для діяльності МВС благодійної допомоги зерном. “Ревізією виявлено зарахування доходів до спецфонду бюджетних установ МВС за джерелами, не передбаченими чинним законодавством; при здійсненні будівництва житла на договірних умовах в регіонах мали місце порушення законодавства, що впливає на зменшення активів цих бюджетних установ”, - додав Д.ОЛІЙНИК.

За інформацією начальника ГоловКРУ, за результатами проведених ревізій складено 684 протоколи про вчинення адміністративних порушень.

Д.ОЛІЙНИК також повідомив, що понад 600 осіб притягнуто до відповідальності, і на даний час відшкодовано та поновлено видатків та нестачі грошей на суму 18,8 млн. грн., усунуто інших фінансових порушень, що не призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, на суму понад 338 млн. грн.

За результатами перевірки до правоохоронних органів для відповідного реагування передано 392 матеріали для встановлення наявності в діях відповідних осіб складу злочину чи адміністративного порушення.

Як зауважив Д.ОЛІЙНИК, Генпрокуратурою України за результатами ревізії порушено 6 кримінальних справ.

Коментуючи виявлені фінансово-господарські порушення, Д.ОЛІЙНИК зазначив, що, на його переконання, це сталося через незадовільне управління фінансовими потоками, насамперед, на рівні керівників міністерства.

Водночас, він наголосив, що виявлені КРУ порушення за період 2005-2006 років не виникли одночасно, а носили системний характер, і не були усунуті керівництвом МВС, в тому числі, керівництвом регіональних управлінь.

За словами Д.ОЛІЙНИКА, вчора відбулася спільна колегія КРУ та МВС, на якій було заслухано результати перевірки. Учасники колегії, насамперед керівництво МВС, прийняли рішення щодо необхідності радикальних змін в управлінні фінансовими ресурсами міністерства і концентрації їх на рівні департаментів і керівництва.

Крім того, на колегії було прийнято рішення розпочати роботу з ліквідації певних підрозділів , що функціонують при міністерстві та займаються комерційною діяльністю, насамперед тих, у яких виявлені фінансові порушення.