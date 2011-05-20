Томенко вважає неправильною ідею приватизації замків і палаців

Заступник голови Верховної Ради, голова оргкомітету акції «7 чудес України: замки, фортеці, палаци» Микола ТОМЕНКО вважає неправильною та навіть шкідливою ідею приватизації українських замків та палаців.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він сказав, коментуючи дискусію, яка була спричинена заявою міністра культури стосовно можливості передачі у приватну власність старовинних замків та фортець, розташованих на території України.

М.ТОМЕНКО зазначив, що його досвід роботи, як голови оргкомітету акції «7 чудес України», засвідчує, що «замки, які сьогодні є історичною і культурною цінністю та зберегли свою історичну й архітектурну унікальність, у жодному разі не можуть бути приватизовані».

На його переконання, держава та бізнес повинні знайти механізм їх відновлення, як це вже відбулося з кількома замками. «Досвід позитивного відродження замків маємо по всій Україні», - зазначив він.

Натомість М.ТОМЕНКО зауважив, що в категоріях «замки», «фортеці» чи «палаци» є й такі, які можна назвати лише назвою від замку, фортеці чи палацу. За його словами, це ті об’єкти, від яких залишилися лише залишки: фундамент, стіни або інші елементи колишніх будівель. Тому, на думку М.ТОМЕНКА, необхідно ухвалити державну програму відродження та реставрації замків, палаців, фортець, в якій, зокрема, передбачити, що органи місцевого самоврядування, за згодою Міністерства культури, можуть приймати рішення щодо надання можливості створення на місці таких об’єктів готелю чи ресторану. «Але треба приватизовувати не замки чи палаци, які збережені та мають історичну цінність, а ті об’єкти, від яких фактично збереглася лише назва або залишки», - ще раз підкреслив політик.

Як повідомлялося, за сприяння Фонду М.ТОМЕНКА «Рідна країна» триває акція «7 чудес України: замки, фортеці, палаци», за результатами якої будуть визначені 7 чудесних замків (фортець, палаців) України, а також 7 замків (фортець, палаців), які знаходяться під загрозою швидкої руйнації та зникнення. Наразі участь в акції беруть 138 об’єктів з різних куточків України. Згідно з планом проведення акції, до Дня Незалежності за результатами презентацій та опитування 100 експертів у галузі туризму, архітектури, історії і культури буде оголошено фіналістів акції, до числа яких увійде 7 кращих замків, 7 фортець, 7 палаців і 7 об’єктів, що потребують невідкладної допомоги від держави та інвестицій. Після цього розпочнеться голосування у відкритому режимі на сайті (7chudes.in.ua), яке триватиме до 1 грудня 2011 року. 1 грудня 2011 року буде оголошено 7 переможців акції, визначених шляхом експертного та Інтернет-голосування (50/50).