Політична ситуація не має впливу на економіку країни

Політична ситуація не має негативного впливу на економіку країни. Про це заявив перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК сьогодні журналістам.

Як передає кореспондент УНІАН, серед позитивних чинників, які свідчать про це О.ШЛАПАК назвав подолання рубежу в 25 млрд. дол. міжнародних валютних резервів Національного банку України. Він також відзначив позитивні показники роботи фондового ринку, зокрема, зростання індексу ПФТС до рекордного значення (14 червня індекс ПФТС вперше в історії подолав рубіж у 1000 пунктів і зріс на 3,87% до 1022,80 пункту – УНІАН).

«Економіка країни залишається сильною, і, політична ситуація не має негативного впливу на економіку», - сказав О.ШЛАПАК.