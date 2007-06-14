Американські компанії зацікавлені в підвищенні безпеки на шахтах України

Надзвичайний і Повноважний посол США Уїльям ТЕЙЛОР відзначає зацікавленість американських компаній у підвищенні безпеки праці на шахтах України і спільному видобутку метану.

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол заявив журналістам сьогодні після відвідин шахти "Білозерська" в Добропільському районі Донецької області.

На шахті реалізується великий американсько-український проект з дегазування гірських виробок з метою підвищення безпеки робіт. "Сполучені Штати дуже зацікавлені в тому, щоб Україна в цілому була успішною країною. І це стосується успіхів у різних сферах, включаючи успішність в економіці. Ми сподіваємося, що Україна підніматиме свою економіку, і, відповідно, рівень життя своїх громадян. Вугільна промисловість України є важливим компонентом цього економічного успіху, створення нових робочих місць, підвищення рівня безпеки робіт", - сказав У.ТЕЙЛОР.

Він підкреслив, що "для нас найголовніше - поліпшити стан безпеки за рахунок вилучення газу". При цьому він підкреслив, що також "існує можливість економічного використання цього газу, оскільки ціни на природний газ постійно зростають". "І є й українські, і американські компанії, які хочуть вилучити цей газ", - зазначив У.ТЕЙЛОР. Він акцентував, що "вугільна галузь України буде успішною, якщо створить безпеку гірникам". "Уряд Сполучених Штатів зацікавлений у рівні безпеки в цілому всіх шахт України", - сказав У.ТЕЙЛОР.

Посол також заявив, що американська й українська сторони "мають намір продовжувати цей проект впродовж наступних кількох років". "І досвід цього пілотного проекту буде застосований на всіх шахтах України", - висловив упевненість посол США. Він також висловив сподівання, що "американські компанії розпочнуть інвестувати" економіку України. "Наші надії також полягають у тому, що американські компанії почнуть інвестувати шахти і в інші галузі промисловості України. І ми впевнені, що таке співпраця триватиме в майбутньому нескінченно", вважає У.ТЕЙЛОР.